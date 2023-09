Greissy Ortega se mostró indignada luego que su hermana Milena Zárate volviera a poner en el ojo público el escándalo de infidelidad que protagonizó con Edwin Sierra en el año 2014.

A la joven colombiana no le gustó para nada que su hermana la vinculara nuevamente con el comediante peruano, y le lanzó fuertes dardos a través de las redes sociales.

“Qué aburrido hablar de esa mujer, no sé cuándo me superará, no la quiero ver porque involucró a mis hijos en sus cochinadas. ¿Si creo que habla de mí para dar que hablar? Eso es más que obvio, si no le sirviera de carnada me dejaría en paz. No me puede dejar tranquila porque soy la gallinita de los huevos de oro. Ella dice que estudió, pero jamás habla de su carrera (de actuación)”, escribió Greissy en sus historias de Instagram.

¿Qué dijo Milena Zárate?

La empresaria colombiana arremetió recientemente contra Edwin Sierra y lo calificó como el “maestro de maestros” por mantener una relación paralela con ella y su hermana en la misma casa hace varios años.

MIRA: Janet Barboza revela que Christian Domínguez la mandó a sacar del set por Pamela Franco

“Acabo de llegar de Colombia, estuve por allá unos días y claro que sé todos esos tips que los tramposos emplean para engañar. Y si voy a hablar de ‘maestros’, mi ex (Edwin Sierra) fue el maestro de maestros porque llevó una doble vida en mi propia casa. Por eso debe estar en el ranking como el número uno”, expresó Milena.

“Es más, por él me gané el odio de la otra señorita que ahora está afuera. ¡Ay! Pero cuando a ella le pase lo mismo, ahí la voy a ver”, agregó la empresaria, desatando así la ira de su hermana que se encuentra radicando en Estados Unidos.