David Zegarra Albarracín, más conocido como ‘La Pantera’ Zegarra, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras tener comportamientos extraños durante su participación en la Teletón 2023.

El boxeador estuvo a punto de quedarse dormido durante la transmisión en vivo a través de Facebook conducida por Jesús Alzamora, lo que hizo que muchos especularan que se encontraba en estado de ebriedad.

Teletón

Al ser consultado sobre ese suceso, el exintegrante de ‘Combate’ negó que haya estado ebrio, sino que todo habría sido producto del cansancio.

“Estoy aquí desde las 6 de la mañana. El sacrificio lo vale y a apoyar a estos niños que lo necesitan, ¿no?”, expresó ‘Pantera’ Zegarra a El Popular.

“(¿Te quedaste dormido?) ¿En dónde? ¿Dormido? No hay forma, no hay manera, estamos desde la mañana, olvídate, no hay forma. Todos están invitados a participar de la Teletón, colaboren. Yo ya colaboré, reventé la billetera”, añadió ‘La Pantera’ Zegarra, quien dijo sentirse contento de formar parte de este evento benéfico.