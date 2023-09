Janet Barboza brindó una entrevista al programa de YouTube de Verónica Linares para contar detalles de su vida artística y personal, y sorprendió al recordar el impase que protagonizó con Christian Domínguez por Pamela Franco.

La popular ‘Rulitos’ contó que fue el cantante quien la mandó a sacar del estudio con la excusa de realizar un enlace en vivo por Navidad, para que Pamela Franco pueda ingresar al set de ‘América Hoy’.

“Puedes creer que un día Christian Domínguez pide de que yo me vaya hacer un enlace, que salga del set, porque él iba con Pamela que estaba embarazada. Quería que yo salga del set para no hacerles preguntas y claro el productor aceptó ese convenio y me fui hacer un enlace para ver el precio del pavo en el mercado, quedé como una coj***”, reveló la conductora del magazine.

Janet Barboza también contó que le reclamó por este suceso al líder de la Gran Orquesta Internacional, y que este le dejó entrever que no le caería nada bien a su pareja.

“Yo entiendo que el productor lo hace buscando rating, yo lo único que dije es que ojalá que haya hecho rating, y ojalá que haya valido la pena. Luego se lo reclamé, él me dijo que no era por él sino por Pamela. Seguramente en algún momento he dicho algo que no le ha gustado”, agregó la conductora, quien dijo no guardarle rencor a su compañero.