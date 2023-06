Gisela Valcárcel, una de las conductoras más reconocidas de la televisión peruana, sorprendió a sus seguidores al anunciar que no regresará a la pantalla chica al menos lo que resta de este 2023.

A través de sus redes sociales, la ‘Señito’ puso fin a los rumores y confirmó que hará una pausa en la conducción después de 35 años de trayectoria artística.

“Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses, y no encontraba el momento exacto para decirles que este año no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras . No dejo la televisión porque uno nunca deja lo que ama, pero, no estaré al frente”, señaló la rubia.

La dueña de GV Producciones se mostró agradecida con el apoyo del público y no descartó volver a estar frente a las pantallas el próximo año.

“Tengo tanto que contarles y decirles, poco a poco lo iré haciendo. Que tengan un hermoso momento y, si pasan por aquí, y se preguntan cómo me siento, la respuesta es agradecida”, agregó.

¿Le dejará la posta a Adolfo Aguilar?

Gisela Valcárcel también dejó un misterioso mensaje en clara referencia al proyecto televisivo que lanzará de la mano del productor Miguel Zuloaga. Se decía que la ‘Señito’ conduciría el espacio junto a Adolfo Aguilar, pero al parecer este estaría solo frente a las pantallas.

“Ahora te toca a ti (tú sabes que a ti me refiero), aquí me tienes para celebrarte y abrazarte. Te toca hacer disfrutar a cada persona que vía América TV te regale su tiempo. ¡Vamos por más! SIEMPRE”, acotó.