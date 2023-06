Samahara Lobatón rompió su silencio y salió al frente para referirse a las declaraciones de Youna, su expareja, quien la acusó de ser infiel y de no querer recuperar a su familia. La influencer ofreció una entrevista exclusiva y aseguró que nunca le fue infiel a Youna. Además, aseguró que el barbero era sumamente tóxico, por lo que ya no tenía paz ni estabilidad dentro de su relación.

“El primer tema que le quiero dejar en claro es que yo no soy mas mujer que mamá, a él le gusta decir eso porque ustedes han visto que siempre me he sacado la mugre para que a mi hija no le falta nada, que tenga ayuda en casa no me hace más mujer que madre” , comenzó diciendo al programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Samahara aseguró que nunca fue infiel y, en caso de haberlo sido, le hubiera gustado que Youna mostrara las pruebas que dijo tener sobre supuestas conversaciones que había entre Samahara y Yordy Reyna.

“Él lo que hizo fue un manotazo de ahogado, porque se dio cuenta que perdió su familia. Si en algún momento ha pasado algo, ha sido en el momento en donde he estado soltera, donde no tenía nada con él. Yo siempre lo he respetado cuando he estado con él. No existe nadie con quien yo le saqué la vuelta, porque sino hubiera estado encantadísima de ver las pruebas. Yo nunca falté a mi familia. Yo no he tenido ninguna relación (con Yordy), es más, lo conozco de hola y chau, no tengo relación ni con él ni con nadie” , aclaró.

La hija de Melissa Klug acusó a Youna de tóxico y afirmó que intentó de todo para salvar a su familia, pero se cansó de tantas faltas de respeto hacia ella.

“Youna es una persona tan tóxica y por eso decidí regresar al Perú. No es sano para mí, ni para mi hija, no es sano que una persona no tenga paz. Siempre fui yo la que quiso dejarlo bien con mi familia. No sé si se me acabó el amor en noviembre o por tantas cosas que él me ha hecho. Me cansé de no tener paz en mi vida, de no tener estabilidad. Hay cosas que me quiero reservar, no quiero que me hija vea en televisión nacional que sus padres hicieron un circo de su separación” .

Por último, agregó que, a pesar de todo, Youna es un gran padre, pero que su relación sentimental terminó y que el barbero debería aceptarlo.

“No ha mentido en todo. Él es un gran padre y no hay nada que refutarle, mi hija se muere por él, tienen una relación hermosa. No hay que pedirle nada, él hace todo por su hija, pero nuestra relación como Samahara y Youna terminó. Di todo por mi familia, pero no ha funcionado. Yo he aguantado muchas cosas y me las he aguantado porque quise. No sé por qué viene a decir todo esto, si siempre fui yo quien nunca trató de dejarlo mal. Incluso ahora que vengo a desmentir, solo estoy diciendo que nunca infiel y que no soy menos madre por salir para darle todo a mi hija” .