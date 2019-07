GAONA deleitará con lo mejor de su repertorio por Fiestas Patrias [FOTOS]

Jose Gaona , el recordado ganador de 'Los 4 finalistas', poco a poco se está ganando un nombre en nuestro país a base de esfuerzo y perseverancia, es así que el 27 de julio se presentará en el Maracaná, Jesús María.

GAONA, como lo conocen en el ambiente artístico, no estará solo, sino lo acompañarán sus compañeros del exconcurso de canto de Latina, Giani Méndez y Ricky Santos.

El artista peruano también quiere trascender en el extranjero donde ya tuvo sus primeros pasos. A inicio de año realizó una gira promocional por los canales mexicanos presentando sus proyectos.

El músico no solo se dedicó a presentar su música, sino también aprovechó para reunirse con jóvenes de una de las prestigiosas sedes educativas, como es la Universidad de la Vera-Cruz, donde realizó una conferencia llamada "Ser feliz haciendo lo que amas".

NO PUDO VIAJAR POR PROBLEMAS CON FUNCIONARIA DE MIGRACIONES

GAONA denunció públicamente que fue víctima de un presunto abuso de autoridad por parte de una funcionaria de la Superintendencia Nacional de Migraciones por impedirle viajar a España.

Resulta que el 19 de junio estuvo en el aeropuerto Jorge Chávez listo para ir al extranjero, pero por unos papeles de rectificación de apellido de su hija de 6 años le negaron subir al avión.

El cantante nacional aseguró que tenía las pruebas del documento en trámite y con eso demostraba que era el padre de la menor, pese a ello, perdió todo el paquete comprado para su viaje.

"La señora Elva Rosales Mejía (trabajadora de Migraciones) es quien dio la orden que mi hija no pueda salir alegando que no tenia los papeles (en regla) a pesar de haberlos presentado. Pero yo sí podía y la madre también, aún así no me dejaron. Además, me negaron mi pasaporte para tomar el avión de Air Europa que tampoco hizo nada para poder ayudarme y se negó el cambio de los pasajes o alguna solución", escribió en su cuenta de Facebook.