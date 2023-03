Gabriela Herrera se presentó en el programa digital ‘Tiempo Muerto’ y reveló que no quería ingresar a “El Gran Show”. Sin embargo, lo hizo, porque el productor musical Sergio George se lo pidió.

“No quería, no era la temporada a la que yo quería ingresar y yo ingresé porque otra persona me obligó a entrar, porque yo iba a trabajar un tema musical”, contó.

Giancarlo Granda, conductor del programa, le preguntó si es que en ese momento la influencer estaba trabajando con Sergio George. “Claro, me obligaron porque era parte del trabajo que estaba haciendo”, respondió Grabriela.

Además, dijo que el propio Sergio George la llamó. “Yo le dije no puedo porque era justo la fecha de mi cumpleaños y yo el 7 estaba viajando, tenía todo comprado (...) Me llama y me dice: No, tú vas a trabajar conmigo y tienes que hacerme caso, así que entras porque entras”.