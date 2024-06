Gabriela Herrera volvió a lanzar fuertes declaraciones contra el productor musical Sergio George e insinuó que este mantendría un romance con Yahaira Plasencia.

Todo sucedió durante su participación en el podcast ‘La casa de la cumbia’, donde Herrera fue invitada para hablar sobre su experiencia en la industria musical.

Durante la entrevista, Gabriela Herrera fue consultada sobre su decisión de no trabajar con Sergio George y expresó no sentirse arrepentida de haber dejado pasar esa oportunidad.

“Yo creo que no, con personas que son así exactamente. Habló pestes de una, con nombre, de Yahaira, habló pestes de ella y mírala ahora regresando a hablar con él”, comentó Herrera, refiriéndose a las críticas previas de George hacia Plasencia y la aparente reconciliación entre ambos.

Herrera también reveló que Sergio George le propuso reunirse con ella y Yahaira Plasencia, algo que ella rechazó rotundamente.

“Me dijo de la nada: ‘Oye, hay que juntarnos con Yahaira a tomar un café’ y reunirnos en un lugar en el cual era abierto para que cualquier persona nos grabe y vieran las cosas y yo le dije: ‘No, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, estoy ocupada, estoy ensayando y estoy en la estética y no tengo tiempo para reunirme con ustedes’”, agregó.

La declaración más impactante de Herrera vino al final de la entrevista, donde insinuó una posible relación sentimental entre Sergio George y Yahaira Plasencia.

“Yo he visto otra cosa, parecen pareja (…) Yo me he enterado por ahí algunas cositas, por ahí parece que no son tanto el trabajo, porque yo con una persona no tengo esas confianzas”, expresó Herrera.





