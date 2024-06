Gabriela Herrera estaría cerca de su internacionalización y es que según el programa ‘Amor y Fuego’, la bailarina peruana sería la segunda artista nacional en representar a nuestro país en el famoso reality de Marcelo Tinelli.

La modelo fue abordada por las cámaras del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre y confirmó que la producción del espacio argentino se comunicó con ella para darle una interesante proposición que ayudaría en su crecimiento profesional.

“Hay una propuesta que me llegó. La verdad es que nerviosa y ansiosa a la vez, ver qué es lo que pasa. Todo se encuentra en coordinaciones. Todo se encuentra en propuesta, no puedo decir que he firmado”, comentó la influencer.









En otro momento, Gabriela Herrera fue consultada los rumores acerca de que fue la primera en ser convocada por Marcelo Tinelli y que Milett Figueroa fue la segunda opción.

“La verdad es que no sé si me escribieron primero que a Milett, pero sí fue a la par. Lamentablemente, yo no leí el mensaje, lo tengo ahí todavía, no vi a la persona que me buscó para ir al ‘Bailando’ de Argentina. Me arrepiento muchísimo por no haber leído el mensaje antes, pero cuando no es el momento para irte, simplemente no lo es”, comentó.

La bailarina no desaprovechó la oportunidad para marcar distancia de Milett Figueroa por formar una relación con Marcelo Tinelli.

“Siempre que he ido a trabajar a un lugar, siempre me he enfocado mucho en el tema que yo hago, que es el espectáculo. En mi caso yo no lo haría, no es mucho mi onda irme para eso (tener una relación)”, agregó la artista.









