En una reciente entrevista concedida al canal de YouTube ‘Mala Influencia’, la modelo y actriz Flavia Laos no dudó en abrirse y compartir detalles íntimos sobre sus preferencias en el ámbito sexual.

En medio de rumores de una supuesta separación con su pareja Austin Palao, Laos reveló que el sexo es una parte fundamental en sus relaciones sentimentales y que juega un papel determinante en su satisfacción emocional.

Flavia Laos enfatizó la importancia del sexo y afirmó que, para ella, es el elemento principal en una relación de pareja. “Para mí, el sexo es superimportante, es número uno en la relación. Si no funciona, no funciona la relación. Si el sexo es malo, me desilusiono, se me cae la venda. Yo salgo corriendo” , expresó la modelo durante la entrevista.

Sin embargo, lo que causó un verdadero impacto fue su respuesta sincera y directa sobre el tamaño del miembro viril. Flavia Laos dejó en shock a la presentadora al afirmar que el tamaño sí es importante para ella. “Es superimportante, sí. No voy a mentir. Cada uno tiene sus estándares y yo tengo los míos” , puntualizó.