Flavia Laos participó en la última emisión del programa ‘Mande Quién Mande’ y perdió la paciencia con Mario Hart cuando fue interrogada repetidamente sobre el presunto fin de su relación sentimental con Austin Palao.

La tensión surgió cuando Mario Hart comentó, en tono jocoso, que su “bola de cristal” le revelaba que “había problemas en el paraíso” entre Flavia y Austin. Estas palabras provocaron la incomodidad de Flavia, quien dejó en claro su descontento con las especulaciones en torno a su vida personal.

“Ya no se les ve tan juntitos como antes” , dijo Mario Hart. “Yo no tengo que dar las respuestas que ustedes quieren que yo dé. Es como que quieren que yo dé otro tipo de respuesta, mi respuesta va a ser la misma para todos” , respondió la cantante.

Sin embargo, el piloto insistió, argumentando que su respuesta solo generaba más especulaciones y curiosidad por parte del público. Ante esto, Flavia expresó su frustración con la situación.

“¡Te estoy diciendo que estamos bien! Ustedes no quieren aceptar esa respuesta, entonces no entiendo. Si no me creen no es mi problema (…) La pregunta, como que me la han hecho como 10 veces, no sé con cara responderla porque ya me cansa. Ya aburre” , dijo finalmente.





