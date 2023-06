Durante una reciente entrevista en el podcast ‘Re fresh’, Mario Irivarren se sinceró y compartió detalles íntimos sobre su pasado romance con Alondra García Miró. Ambos protagonizaron un romance en el año 2014, mientras participaban en el reality show ‘Combate’. Sin embargo, su relación llegó a su fin debido a las constantes peleas que enfrentaron.

En la entrevista, Mario Irivarren recordó los momentos difíciles que vivió tras la separación, especialmente cuando apenas un mes después de su ruptura, Alondra inició una relación con Paolo Guerrero.

El exchico reality negó que el futbolista lo haya “atrasado”. “Me rompo el pie, y para rematar, en ese entonces yo estaba con Alondra y ella termina conmigo (...) En realidad siempre decían como que me hubiesen atrasado, pero Alondra terminó conmigo la primera semana de noviembre y luego, ya por diciembre, cuando ya conmigo ni hablaba, estuvo con Paolo” , explicó.

Mario Irivarren confesó el dolor que sintió al enterarse de la nueva relación de Alondra con Paolo Guerrero. “ Yo me quería morir, en ese momento estaba con el pie roto, no podía hacer nada. En ese momento de mi vida, ese fue mi primer bajón fuerte. De ahí para adelante la vida me planteó una serie de situaciones en lo personal, en lo sentimental, en lo familiar... tuve que cargar con eso por muchos años y sobrellevarlo siendo mediático”, agregó.





