Aunque hace algunos meses descartó por completo crearse una cuenta de ‘Only fans’, Fátima Segovia, más conocida en el mundo de la televisión como ‘La Chuecona’, decidió unirse a esta controvertida plataforma.

La actriz cómica anunció el lanzamiento de su cuenta en OnlyFans a través de un video con imágenes sugerentes, el cual publicó ella misma en su cuenta de Instagram.

“🔥No apto para cardíacos 🔥☝️🚨 WARNING! Subiré contenido diario y los sábados transmitiré en vivo!🔥”, es el texto que acompaña la publicación con las candentes imágenes.

No todos fueron buenos comentarios. Precisamente la modelo decidió responderle a un usuario que la criticó abrir su cuenta en esta plataforma de contenidos para adultos.

“¿Tan mal te va en la televisión?”, fue el comentario que provocó la reacción de la actriz. “Me va súper bien! con mis dos empresas aún más y se viene mi tercer emprendimiento que estoy lanzando a fines de noviembre. Mi OnlyFans es solo para mis seguidores más fieles”, respondió Segovia.

En enero descartó abrir su OnlyFans

La artista descartó a principios de este año abrir una cuenta en OnlyFans, pese a que se lo habían recomendado.

“Es cierto que muchos fans me han pedido que tenga una cuenta en ‘Only fans’ y hasta me dicen que me voy a volver millonaria, pero no lo voy a hacer, yo considero que no sería correcto. Todo lo voy a seguir haciendo gratuitamente por Instagram, donde comparto contenido para mis seguidores, quienes me muestran su cariño”, comentó Segovia en aquel entonces.

