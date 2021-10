Flavia Laos, en una entretenida entrevista con el influencer Francisco Sierralta, confesó que quiere llegar a ser como una de las Kardashian. Además, dejó abierta la posibilidad de incursionar en Onlyfans.

“Uy, las Kardashian, quiero ser como ellas, son mi modelo a seguir, son unas regias, hacen negocio y son millonarias. Son cracks, ahí donde las ven, que se arreglan, no son nada huecas, piensan bastante, tienen bastante visión”, dijo entre risas.

Además, la expareja de Patricio Parodi expresó su admiración específicamente por Kylie y Kendall. “Kylie y Kendall, son las últimas de las Kardashian, y son las más millonarias, las más tops, ya pasaron a las hermanas”, puntualizó.

En otro momento de la entrevista, Flavia Laos no descartó unirse a OnlyFans, pero enfocado a un público extranjero.

“Lo que pasa es que lo he pensado, pero no haría un contenido porno, me entiendes, o no la haría salir calata, sino algo así como que de baja calidad. De repente si tengo mi público internacional, ahí sí en algún momento podría hacer un tipo de contenido no tan subido de tono”, acotó.

