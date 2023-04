Luego que Mark Vito anunciara su alejamiento temporal de las redes sociales ante el delicado estado de salud de Keiko Fujimori, las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza pusieron en tela de juicio el comunicado del empresario.

La hija de Gisela Valcárcel increpó a Mark Vito por dar a entender que el diagnóstico de la lideresa de Fuerza Popular lo tomó por sorpresa, pese a que afirma que ambos mantienen una buena relación de padres.

“Mi comentario con respecto a Mark Vito es si llevan una buena relación de padres, ¿Cómo no se dio cuenta que su exesposa estaba pasándola mal de salud? Por una situación difícil y salía con Fabio Agostini, me parece que no es correcto”, criticó la presentadora de “América Hoy”.

Por su parte, Janet Barboza también cuestionó a Mark por hablar de la gran acogida que han tenido sus videos en TikTok antes de informar su alejamiento de las redes sociales hasta que Keiko Fujimori sea operada.

“Su comunicado no se entiende, ¿qué está pasando con Mark Vito? Yo entendía que había un comunicado para congraciarse con Keiko, sin embargo, a la vez aprovecha para promocionarse. Medio enredado su comunicado”, criticó la ‘Rulitos’.





¿Qué pasó con Keiko Fujimori?





la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que durante unos exámenes de rutina se le encontró un tumor, motivo por el cual deberá someterse a una cirugía en los próximos días.

“Después de una serie de exámenes médicos realizados las últimas semanas, se me ha detectado un tumor de 4 x 2 cm aprox., diagnosticado como neoplasia folicular, sistema de Bethesda de tiroides 4″, escribió en su cuenta de Twitter.

La excandidata presidencial también comunicó que deberán operarla para extirparlo y definir la naturaleza exacta del tumor.

“Hasta ese momento, mi familia y yo guardaremos reserva de cualquier detalle adicional. Hago pública esta información para evitar cualquier tipo de filtración o mala interpretación”, expresó.