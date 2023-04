Alejandra Baigorria sorprendió a más de uno al visitar por primera vez el set de “Amor y Fuego”. La modelo y empresaria estuvo como invitada este viernes 21 de abril y no se salvó de las preguntas incómodas de Rodrigo González, quien le recordó el ‘ampay’ de Said Palao bailando pegadito con una chica en una discoteca.

La exchica reality no sólo reiteró su confianza por su actual pareja, sino que además puso en tela de juicio las imágenes donde se le ve al ‘Combatiente’ agarrándole la cintura y hablándole al oído a una joven en una fiesta de música electrónica.

“Es lo que se ve en tres segundos. Yo he creído en él, he escuchado, he visto imágenes, he visto bastante cosas durante toda la fiesta porque obviamente yo tenía que analizar y ver. Cuando uno supera las cosas en pareja, si tú vas a seguir una relación, tienes que seguir con confianza”, señaló la exintegrante de ‘EEG’ provocando la burla de Rodrigo González: “Amiga date cuenta” , señaló ‘Peluchín’.

La empresaria de Gamarra también consideró que se magnificó el hecho en los programas de espectáculos, aunque reconoció que le molestó la actitud de Said Palao. En otro momento, confesó que su novio le pidió perdón por protagonizar este ‘ampay’.

“Sí claro (él me pidió perdón). Said no es de las personas de echarle la culpa a nadie, él es una persona que asume su responsabilidad al 100% en todas las cosas que él hace”, acotó.