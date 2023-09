No la pasa. Érika Villalobos se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser anunciada como una de las protagonistas de la telenovela ‘Perdóname’, donde participará al lado del presentador de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro . Ante ello, la actriz no pudo ocultar su incomodidad tras ser consultada sobre la fuerte acusación de Fiorella Retiz a su aún esposo.

Aldo Miyashiro fue consultado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ sobre su participación en la nueva telenovela: “Somos actores, el morbo lo hacen los programas de espectáculos. ¿Tú crees que una novela se planifica en dos semanas? Es un trabajo como cualquiera, podría trabajar con Érika o con cualquier otra persona”, dijo el presentador de ‘La Banda del Chino’.

“Vamos a empezar esta telenovela, ojalá le guste a la gente”, dijo la actriz peruana.

Luego, el reportero le consultó sobre la fuerte acusación que realizó Fiorella Retiz:“No voy a hablar de eso, ¿en serio quieres que conteste eso? No voy a hablar, respeta”.

“Te estoy diciendo que no te voy a contestar, entonces no me sigas preguntando”, dijo Érika, muy molesta.

¿Érika Villalobos escribió guion de la novela ‘Perdóname’?

En medio de la controversia, la actriz acaba de confirmar ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que tuvo participación en el guion de la telenovela ‘Perdóname’, la cual protagonizará junto a su expareja, Aldo Miyashiro, casi un año después de su sonado ‘ampay’ con Fiorella Retiz.

“¿Tú también participaste en el guion?”, fue la pregunta del reportero de espectáculos que puso en aprietos a la actriz peruana. “Sí, yo también lo he escrito”, se le oye responder en el adelanto del programa.

Un avance difundido por la cadena de televisión, y compartido en redes sociales, muestra a ambos artistas encarnando a los personajes principales de la trama.

“¿El amor lo puede todo? Aldo Miyashiro y Erika Villalobos nos transportarán a un mundo de heridas que permanecen tatuadas en el alma. En esta historia, aprenderemos que el perdón es un camino lleno de obstáculos... pero también de redención y amor ¿Estás listo para sumergirte en esta historia llena de emociones y segundas oportunidades?”, se puede oír.

De acuerdo con las primeras imágenes de ‘Perdóname’, Erika Villalobos interpretará el papel de Lara, una diseñadora de modas, mientras que Aldo Miyashiro dará vida a Lito Costa, un exrecluso que acaba de salir de prisión.

