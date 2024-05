No quiere problemas con el Parlamento. Mientras desde distintos sectores no cesan las críticas al Congreso de la República por su cuestionado aumento a la asignación por función congresal, que se eleva ahora a S/11 mil mensuales, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, evitó pronunciarse sobre el tema arguyendo que “no quiero sumarme a la confrontación política”.

“Yo no voy a sumarme a ser el juzgador de lo que hagan en el Congreso. (...) Cada uno desde nuestra función, cumplamos nuestro trabajo y demos ejemplo a la población para que termine aceptando nuestra trabajo, esforzándonos para trabajar de la mejor manera (sic)”, dijo en tono conciliador.

Maurate agregó que no cuestionará el trabajo de los congresistas e insistió en que lo que se necesita, en lugar de la confrontación política, es crear más bien un ambiente favorable a la inversión.

Debilidades y fortalezas

En entrevista con canal N, el titular de Trabajo también fue consultado sobre las declaraciones de su colega de Economía y Finanzas, José Arista, quien refirió días atrás que el de Dina Boluarte es un “gobierno débil” por su falta de representación en el Parlamento.

Poniéndole paños fríos al asunto, Maurate refirió que, en su opinión, el que el gobierno no tenga una bancada es más bien una “fortaleza” porque de esa forma los ministros pueden “entenderse con la mayor parte de bancadas”.

“Eso intentamos hacer en el sector, tenemos las puertas abiertas en todas las bancadas; voy permanentemente al Congreso a conferencias, charlas y todo tipo de iniciativas, y eso nos permite tener una apertura con todas las bancadas”, declaró.

En ese contexto se le preguntó si el Poder Legislativo puede actuar sin ningún parámetro de parte del Ejecutivo. Maurate respondió entonces que si se requiere, el Poder Ejecutivo no tendrá “ningún problema” en eventualmente presentar una demanda de inconstitucionalidad contra cualquier ley que dé el Congreso.

“Usted va a ver en los próximos meses o semanas, si hay alguna norma con la que no estamos de acuerdo o que tenga algún aspecto de inconstitucionalidad, no tendremos ningún problema de presentar una demanda, estamos hablando en el futuro. Yo, y creo que todo el Consejo (de Ministros), no tendremos problema en plantear(lo) si las normas tienen algún aspecto de inconstitucionalidad”, aseguró.

