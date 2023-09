Felicia Castrillón , madre de Luis Advíncula , pasó un incómodo momento EN VIVO, luego de que Janet Barboza le consultara sobre la vida amorosa de su hijo. La madre de familia no tomó de buena manera la pregunta y no dudó en increpar a la conductora de ‘América Hoy’.

Como se recuerda, el futbolista de Boca Juniors no podrá defender a la selección peruana ante el partido contra Brasil a raíz de la tarjeta roja que recibió en el encuentro con Paraguay.

“Me sentí muy mal porque salió de la cancha a llorar y también me hizo llorar. Sí hablé con él, estuve con él, estaba triste. Si él se pone triste, yo también”, contó Felicia al programa matutino.

Ante ello, la popular ‘Rulitos’ no dudó en consultarle si su hijo seguía manteniendo una relación sentimental con la anfitriona argentina Camila Castellán.

Madre de Luis Advíncula se molesta con Janet Barboza

“Yo no lo sé, señora (...) No puedo hablar, por favor, discúlpame. Él está feliz”, respondió. Ante la incomodidad, inmediatamente Janet Barboza reaccionó con sorpresa: “Mi reina preciosa, no te molestes conmigo, tengo que preguntar nomás”.

