La respeta ante todo. Elita Echegaray señaló que la última entrevista que brindo su suegra Marisol en ‘La Linares’, la expuso a comentarios negativos. La cantante de la agrupación Lérida aseguró que deseaba llevar su embarazo privado porque ella y su pareja York Núñez no son “personajes públicos”.

“Respecto a la señora, te puedo decir que trato de entender su posición como madre y siempre voy a tener respeto hacia ella, principalmente por ser quien le dio vida a la persona que amo. También considero que siempre se debe pensar un poquito más en todo lo que puede generar un mal comentario. Mi pareja y yo no somos personajes públicos, sin embargo, siento que hemos sido expuestos a comentarios negativos”, señaló Elita.

“No mencionaron mi nombre, pero las personas comienzan a indagar y escribir cosas fuera de lugar. En mi estado me chocó un poco, pero como pareja estamos tratando de sobrellevar cualquier cosa”, agregó.

La cantante aseguró que su pareja no tenía planeado quedarse a vivir con Marisol y solo era cuestión de tiempo para que se mude. “En ningún momento hubo la intención de él de quedarse a vivir en casa de su madre o que vivamos separados, pues desde que nos enteramos (del embarazo) teníamos claro que íbamos a estar juntos. Él ya pasaba más tiempo acompañándome en los síntomas del primer trimestre y ese día (cuando lo botan) fue con la intención de terminar de mudarse. (Marisol y York) Estuvieron un tiempo distanciados, él estaba muy triste porque extrañaba esa relación que tenían, pero gracias a Dios las cosas entre ellos cada vez va mejorando. Si él está feliz, yo voy a estar doblemente feliz”, dijo a Trome.

Elita Echegaray reveló que le propuso a York Núñez hacerse cargo de la bebé mientras estudiaba en el extranjero. “Él me había comentado y estábamos preparándonos mentalmente para cuando llegue el día y tengamos que estar alejados, pero las cosas se dieron de esta manera. Aún así le dije: ‘Si tienes la posibilidad de irte, hazlo, yo te apoyo haciéndome cargo (del bebé) mientras que tú terminas tranquilo’”, mencionó una de las integrantes de la agrupación Lérida.

La cantante señaló que intentó mantener su estado de gestación en privado, pero los comentarios de la cumbiambera la expusieron. “Tengo seis meses y medio. Quisimos llevar un embarazo en privado, sin publicar nada, para evitar cualquier tipo de comentario, pero todo salió de la manera que no debió. Ni el sexo (del bebé) nos dejaron para decirlo nosotros”, dijo

Elita mencionó que no tiene ningún tipo de relación con la madre de su pareja. “No hemos tenido la oportunidad de conocernos, solo nos cruzamos un par de veces el año pasado en el hospital, cuando mi pareja fue operado y yo me quedaba a cuidarlo en las noches. No tengo ningún tipo de relación, ni buena ni mala”, finalizó.

