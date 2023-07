En una reciente entrevista, Renzo Costa compartió detalles inéditos sobre su paternidad y también aprovechó para enviar buenos deseos a su expareja Brunella Horna, quien recientemente ha sido objeto de rumores de un posible embarazo.

Renzo Costa se mostró emocionado y feliz como padre primerizo, hablando con entusiasmo sobre su experiencia en la paternidad. Además, dijo que ser verdaderos los rumores del embarazo de Brunella Horna, le desea lo mejor.

“Estoy seguro que va a ser una buena mamá. Y si es cierto, (los rumores de embarazo) qué bueno. Yo acabo de ser padre este año y no creo que exista cosa tan linda como ser padre, tener hijos . Es lo más lindo de este mundo. Si va a pasar por lo mismo ella o cualquier persona, feliz, mil bendiciones”, dijo a El Popular.

El empresario también dejó en claro que, aunque no mantiene contacto con ninguna de sus exparejas, guarda un aprecio especial por todas ellas.

“Hace tiempo perdí el rastro, pero eso no quiere decir que siempre tengo un aprecio y una gratitud. A ella, a Sully y a todas las relaciones que he tenido. (...) Años que no tengo contacto, pero les deseo lo mejor. Siempre estoy agradecido con Dios que me ha puesto buenas chicas en el camino”, agregó.





