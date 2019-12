Alexandra Méndez reveló que se besó con el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, y que el futbolista le negó en ese momento que tuviera una relación con la modelo Alondra García Miró. “Él me dijo que estaba solo, que terminó con Alondra”, contó ‘La Chama’ en ‘El valor de la verdad’ con Beto Ortiz.

“Estaba insistente que me quería conocer. El ‘chino Take’ (amigo de Guerrero) le insistía a un amigo que quería conocerme”, contó la venozolana a Ortiz.

“Pensé que era más tímido, pero no es nada tímido. Me dijo que yo le gustaba y que ya no tenía pareja”, agrega. “Me decía que yo le gustaba y me jaló así y me dijo: ‘dame un beso’. Yo pensé que era tímido. Se acercó y nos dimos un beso”, afirmó.

La modelo indicó que el capitán de la delantero peruano es un tipo “guapo, atractivo” que “se viste bien” y que “inspira confianza”. “Eso (el beso) fue en el 2015, hace millones de años”, aseguró.

Alexandra Méndez se enteró que el futbolista seguía con Alondra García y que lo amenazó con decirle a su mamá si seguía insistiendo para verse.

“El valor de la verdad”: Alexandra Méndez contó que se besó con Paolo Guerrero (Video: Latina)