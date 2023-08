Actualmente, Dorita Orbegoso se encuentra afrontando una buena etapa laboral gracias a su participación en el programa humorístico ‘El Jirón del Humor’ y, con motivos de exponer un poco de su vida, ofreció una entrevista que incluyó su pasado doloroso con Pablo Donayre, su expareja y papá de su único hijo.

La exbailarina recordó los episodios de violencia que padeció por culpa de Donayre y no pudo evitar llorar: “(fue) salir de un ambiente bastante hostil, maltratador, fue difícil, pero lo pude hacer”, empezó diciendo.

Luego, contó que no solo fueron maltratos verbales “leves”, sino que la humilló: “no estamos hablando solo de un maltrato físico o psicológico. Que te digan que no sirves como mujer, que no tienes familia, que vienes de un hogar disfuncional. Es difícil, pero hay que sacar fuerzas de donde no las hay para poder enfrentar a esa persona”, contó a Reporte Semanal.

Como se recuerda, Dorita y Pablo se mostraron como pareja públicamente en 2018 cuando viajaron al mundial de Rusia 2018 para ver a la Selección Peruana y, poco tiempo después, anunciaron su embarazo.

Entre idas y venidas, en 2021 la relación termina definitivamente e incluso Dorita, en noviembre de ese mismo año, interpuso una demanda contra él por violencia física y psicológica, además de que pidió garantías para su vida.





VIDEO RECOMENDADO