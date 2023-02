Dalia Durán llegó hasta el programa “Magaly TV: La Firme” y habló firmemente sobre los últimos incidentes que han ocurrido a raíz de la situación judicial con su ex pareja, John Kelvin. Según la cubana, ella está siendo representada por abogados internacionales para sobrellevar su caso.

Ante las últimas declaraciones de la familia del cumbiambero John Kelvin, los que aseguraron que Dalia todavía sigue amando al cantante, la cubana aseguró que ella jamás regresaría con él. “Yo no sé en su cerebrito, ¿dónde cabe él? Porque se alucina, porque está enfermo”, comentó.

Según los familiares de John, Dalia hacía videollamadas para preguntar por Kelvin. Sin embargo, Dalia aseguró que lo hacía porque no confiaba en el padre de sus hijos. “Yo lo hacía como madre, porque él podía dejar a mis hijos con sus familiares e irse por ahí. Yo lo hacía por intuición”, aclaró.

Además, Magaly y Dalia arremetieron contra el programa ‘Andrea’, pues aseguraron que no se informaron lo suficiente para hablar sobre el tema. “Él se acercó acá y terminó yéndose a otro programa donde no le iban a preguntar lo que yo le iba a preguntar”, explicó Magaly.

De la misma forma, Durán dijo que se reafirma en su posición. “Él no solo es un golpeador, es un violador y me mantengo en eso y te lo dije. Si cambié mi versión en algún momento fue por mis hijos y porque no estaba bien emocionalmente, ahora llevo terapia”, reveló.

Dalia Durán terminó la conversación pidiendo que respeten a su hijos y que el público no se deje engañar por la televisión. “Yo invito a todos a ver el juicio”, pidió ante cámaras.