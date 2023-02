Dalia Durán expresó su indignación luego que Jorge ‘Koky’ Sarmiento, hermano de John Kelvin, difundiera varios audios de sus enfrentamientos con el cantante, los cuales involucran a sus hijos menores de edad.

La modelo cubana rompió su silencio y declaró al programa de Magaly Medina poco después que el cumbiambero recibiera una orden de prisión preventiva por agredirla psicológicamente. Tras rechazar que el entorno de su expareja exponga a sus hijos para defender al cantante, Dalia anunció que tomará acciones legales.

“Que sigan publicando, a mí me sirve muchísimo que sigan insultando, que sigan poniendo audios de mis hijos. Que sigan, está bien, es doloroso, me la voy a aguantar, esta vez no voy a responder porque todo lo que se va a hacer se va a hacer de manera legal, así que se abstengan a las consecuencias nada más”, señaló.

Dalia Durán también lanzó fuertes calificativos contra los familiares de John Kelvin. “Ni siquiera tienen un poco de dignidad, empatía, tanto dicen que aman a esos niños y publican sus voces, publican todo, o sea, no tienen nada qué hacer todo el día, tienen tanto tiempo de estar en Internet metidos, al final todos son unos psicópatas eso es lo que queda más claro en esta situación”, precisó.

¿Qué se oyen en los audios?

En el material difundido por Koky Sarmiento, el hijo de 13 años de edad de Jonh Kelvin reconoce ante el cantante que su mamá lo obliga a escribir y mandar audios perturbadores incluso de madrugada, sin dejarlo dormir.

El segundo audio es del día en que John Kelvin acudió a la vivienda de Dalia Durán para recoger a sus hijos, encuentro que terminó con una denuncia que llevó al cantante nuevamente a prisión.

“La discusión cuando John fue a recoger a Johncito y Dalia no quiso dárselo. Ella afirma que sus hijos no desean estar con su padre ,y escuchen ustedes mismos a mis sobrinas reclamando por su padre”, agrega el hermano del artista.

“No le deseo el mal a ella, pero sí necesita un psiquiatra urgente...”, escribió.