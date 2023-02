Continúan los dimes y diretes entre Andrea Llosa y Magaly Medina por el caso John Kelvin. Luego que la ‘Urraca’ cuestionara el programa de su colega, la presentadora de “Nunca más” salió al frente para defenderse y dejar en claro que no tiene que pedir autorización para tocar temas relacionados a la farándula local.

La presentadora de “Andrea” señaló, en una entrevista con Trome, que cada programa de ATV es libre de elegir el contenido que quiere presentarle al público. En ese marco, dijo que la conductora de espectáculos también puede hacer pruebas de ADN aunque no sepa leer los resultados al aire.

“Es como que le dijera a ella que vaya a pedirme permiso o que le explique cómo se lee un ADN, para que no pase el papelón que pasó cuándo leyó el ADN de la mamá de la hija de (Antonio) Cartagena. Cada quién tiene su trabajo, ella puede hacer lo que le dé la gana en su programa, es la directora, la conductora, honestamente respeto lo que haga”, señaló Andrea Llosa de forma sarcástica.

“A mí no me molesta, si ella hace prueba de ADN, puede hacer lo que quiera en su programa y también puede hablar lo que quiera de mí, tampoco me importa y me interesa, pero tampoco me voy a quedar callada. Tendrá una bocaza, pero yo callada no me quedo”, agregó.

Pese a sus diferencias, la periodista aclaró que no tiene nada en contra de Magaly Medina.

“Honestamente no tengo nada en contra de ella. Nunca he tenido nada, es más me cae bien, pero acá no hay reinado ni nada de eso. Todos somos libres de hablar, a mí nadie me dice lo que yo tengo que decir o no tengo que decir, imagínate, y menos pedirle permiso a ella ni a nadie”, acotó.