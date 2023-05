Luego que se emitiera el ampay donde se ve a su pareja Charlene Castro en un hotel con un misterioso hombre, Luis ‘Cuto’ Guadalupe ha decido perdonarla y no juzgarla, pero sí confirmó que tomará medidas legales contra la periodista que promovió la noticia.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ emitió el ampay. ‘Cuto’ dijo que vio las imágenes de su pareja siéndole infiel cuando estaba al lado de su madre y que lloró por el duro momento que le ha tocado vivir. Pero también criticó con dureza a Magaly Medina y recordó que tienen un tema legal pendiente.

“Justo estaba este tema con el de la difamación que saco ella (Magaly Medina), dice que yo no le caigo a su programa. Que quiere, que yo comparta, que sea parte y me siente en su programa. Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella. Ella vive con el odio, se jacta de ser la justiciera y ya empecé eso que estaba dormido, voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, declaró y agregó que considera a Medina “pobre de corazón”.

Sobre el asunto legal pendiente con Medina, se trata de un reportaje del 2019 donde la expareja de Guadalupe (Giselle Zapata) lo denunció por maltrato. En aquella ocasión, el exfutbolista defendió su imagen pública.

“Yo sé lo que soy como persona. No tengo que ventilar quién soy yo, soy una persona pública, todo el mundo me conoce. Mi imagen nadie la va a dañar, eso me lo gané yo con el sudor de mi frente”, expresó en aquella ocasión.

Hoy, Guadalupe vive un tenso momento por la infidelidad de Charlene y, si bien dijo que la perdona, no necesariamente continuará con la relación sentimental.

“Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante, no voy a negarlo. Ella es extranjera, no tiene familia, yo voy a apoyarla, más allá que nuestra relación no continúe... Que esto pase lo más pronto posible, porque todo pasa. Nada dura para siempre, la vida continúa”, señaló.





