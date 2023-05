Luis Guadalupe, en su conferencia de prensa post ampay de su esposa saliendo de un hotel con otro hombre, confesó que vio a su madre quebrarse mientras veían el reportaje y se tomaban de la mano, lo que calificó como uno de los momentos más tristes de su vida.

“Yo, ayer, he visto ese reportaje agarrado de la mano de mi madre, que es el ser más hermoso que Dios me ha dado, y sentí como Magaly se burlaba de mi fe. Más allá del ampay, ella dijo que ‘hoy he terminado con la fe de Cuto’, mira su soberbia”, declaró el ex futbolista.

“Lo que ha hecho ella, las lágrimas que ha ocasionado en mi madre y en toda mi familia, las va a pagar con creces algún día”, advirtió un desconsolado ‘Cuto’ Guadalupe ante el cuestionamiento sobre la reacción de sus familiares por el ampay a su esposa.

“Imagínense cómo debe de estar mi madre. ¿Qué lindo el video de Magaly con su mamita, no? ¡Que tierno! Magaly vive del odio”, agregó Luis Guadalupe en evidente descontento por la forma en cómo la popular conductora de espectáculos se burló de su fe.

Asimismo, el ex defensor de la Selección Peruana también aclaró que, justo hoy, sus abogados le notificaron que “ya empecé el proceso legal contra Magaly y voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, en alusión a un caso de difamación anterior sobre la madre de sus hijos.

El ‘Cuto‘ Guadalupe también señaló que le mandó una carta notarial a la ‘Urraca’ sobre dicho informe y que, además, “le mandé mensajes que me quería reunir con ella, le he mandando mensajes con Ney Guerrero, pero ella nunca se retractó”.





