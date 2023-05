Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien fuera figura en Universitario de Deportes y seleccionado nacional, rompió su silencio y dio una conferencia de prensa para declarar sobre la infidelidad de su pareja, Charlene Castro, anunciando que la perdona, pero que seguirá su camino.

En declaraciones a Trome dijo que aún no se ha acabado el amor pese al ampay y que ha perdonado la infidelidad.

“No se acabó el amor, he querido encarar la situación (...) Sí (he conversado con ella), si yo estoy afectado, imagínate cómo está ella”, dijo.

Sin embargo, el deportista no confirmó que la relación con Charlene continúe y dijo que “nada dura para siempre”.

“Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante, no voy a negarlo. Ella es extranjera, no tiene familia, yo voy a apoyarla, más allá que nuestra relación no continúe... Que esto pase lo más pronto posible, porque todo pasa. Nada dura para siempre, la vida continúa”, señaló.

Además, ‘Cuto’ expresó que espera que Charlene salga adelante tras el ampay.

“Soy fuerte, voy a seguir luchando por mis sueños... Pido a dios que le dé fortaleza para que ella pueda salir adelante. Yo he comprado un departamento, yo vivo con mi mamá. Yo de mi madre no me separo”, manifestó.