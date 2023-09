Christian Domínguez se convertirá este sábado en cazafarsante y llega a descubrir quién le miente y quién le dice la verdad en el programa “¿Cuál es el verdadero?”. El cantante se enfrentará a Mayra Goñi y Maricarmen Marín.

Previo a su presentación en el programa de Adolfo Aguilar, el líder de la Gran Orquesta Internacional hizo un mea culpa y reconoció cuáles son los defectos que más problemas le traído en su vida personal.

“He sido bastante mentiroso en el pasado, a veces son mentiras piadosas y otras, son más serias, claro que estas mentiras pueden causar problemas futuros y eso es parte del aprendizaje de la vida. Como personas públicas no se nos permite cometer errores, lo cual puede ser complicado, porque aquellos que llevan vidas normales sí pueden equivocarse, aprender de ello y seguir adelante”, sostuvo el cantante, quien se mostró confiado de ganar este sábado.

En otro momento, Christian Domínguez explicó como alimenta la confianza en su relación con Pamela Franco, con quien lleva más de tres años de relación.

“Trato de no mentirle a Pamela y tener una comunicación constante, no pasamos más de dos horas sin hablarnos y siempre nos informamos sobre lo que estamos haciendo. Aunque soy un poco celoso, existe una confianza mutua entre nosotros”, añadió el artista.





¿Qué dijo sobre su video viral en TikTok?





Tras convertirse en tendencia en las redes sociales luego someterse a un tratamiento de quiropraxia, el conductor de ‘América Hoy’ explicó por qué tuvo una curiosa reacción en pleno procedimiento.

“Me fui a hacer una quiropraxia completa y, de pronto, me tocaron la nariz y escuché un sonido que me asustó, y dije, “¡Mi operación!”. El quiropráctico me dijo que mi nariz estaba desviada internamente y por eso sonó. Debí corregir la desviación de mi nariz antes de operarmela, pero no sabía qué tenía ese problema, felizmente estoy bien”, contó Domínguez, negando así que haya dañado su rinoplastia.