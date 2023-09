Cinthia Gutiérrez, hija del fallecido cantante Tongo, sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa ‘Mande quien mande’ para solicitar una cirugía estética para mejorar su figura.

La también cantante participó en ‘Operación belleza’, una secuencia donde los doctores escogen a uno de los participantes para que se someta a una cirugía que podría cambiar sus vidas.

“En este medio artístico uno tiene que verse lo mejor posible. Desde la adolescencia he soñado con ponerme y aumentarme un poquito más el busto. He venido para ver si me cumplen ese sueño”, expresó la cantante.

“Lo que pasa es que yo me dedico al mundo artístico, estoy teniendo muchos shows últimamente y también contratos al extranjero, entonces quiero ir bien preparada. Quiero dejar de ser ‘tablita’ para que me quede bien los tops”, agregó la artista urbana.

En otro momento, Cint G aseguró que Tongo fue una de las personas que apoyó su decisión de ponerse implantes. “Me incentivaron, porque justo como saque lo del OnlyFans el año pasado, yo quería verme mejor”, contó la cantante.