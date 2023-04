La influencer Carolina Braedt volvió a romper su silencio para defenderse, esto luego que se especulara que le fue infiel a su esposo Bruno y que este fue el motivo de su separación tras un año de matrimonio.

La blogger de moda compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con una fan, quien le dio su total respaldo ante la ola de críticas que viene recibiendo por presuntamente engañar a su pareja.

“Qué linda Nicole. Nadie sabe lo de nadie. Siento que entrar en detalles para defenderme con gente ardida que solo busca hacer daño es una pérdida de tiempo. Qué pena que la gente salte tan fácilmente a conclusiones y juzgue de maneras tan espantosas, pero no calculas lo feliz que me hace tener a gente tan linda y fiel como tú que entiende que hay mas versiones de la misma historia y, genuinamente, se preocupa por mi bienestar y felicidad”, respondió la influencer.





Anders Partouche también se pronunció

El empresario francés que ha sido vinculado a Carolina Braedt también recurrió a su cuenta de Instagram para sacar cara por la influencer peruana, aunque no desmintió tener más que una amistad con ella.

“Carolina ha sido una mujer independiente, increíblemente valiente y fuerte para defenderse a sí misma y su propia felicidad”, señaló el francés ante de condenar las críticas en contra de la blogger.

“He visto algunos comentarios misóginos increíbles, esas personas deberían ver la realidad, ya no vivimos en 1920. Las mujeres también pueden decidir lo que quieren en sus vidas. ¿Eso está tan mal? Siempre debes dedicar tu tiempo a difundir positivismo, no saques conclusiones precipitadas con la poca información que te damos. No sabes cómo tus palabras pueden afectar a otras personas y cómo pueden hacerte quedar como un estúpido si no conoces toda la historia”, escribió Anders Partouche, evitando así negar un vínculo amoroso.