La influencer peruana Carolina Braedt utilizó sus redes sociales para aclarar los rumores que circulan sobre el motivo del fin de su relación con el también influencer Bruno Vega, con quien se casó en noviembre de 2021 en una lujosa boda realizada en Miraflores .

La popular ‘Fashaddicti’ se mostró molesta, luego de que diversos usuarios en redes aseguraban de que su expareja sería ‘gay’ lo que motivó el fin de su relación tras llevar más de 10 años juntos.

“Ayer nos estábamos riendo de la creatividad de la gente y cómo son capaces de inventarse tantas cosas, pero hoy el acoso que está recibiendo es extremo, se lo debo a él y a ustedes aclarar este tema porque no puede ser que puedan asegurar con tanta seguridad de que Bruno es gay, yo no tengo nada en contra de los gays, los amo, mis mejores amigos son gays, pero Bruno no lo es”, empezó diciendo en sus historias de Instagram.

“Si la relación se ha terminado no es por eso. Me parece una falta de respeto que estén inventando algo así”, dijo muy incómoda.

Carolina Braedt señaló que los motivos de su separación con Bruno Vega se debe a distintos motivos y descartó que su expareja sea gay. “Tengo todo el tiempo y no quiero ahora dar explicaciones del porqué la relación ha terminado, pero no es que haya una razón específica, pero las relaciones a veces terminan. Tenemos más de 10 años junto y hemos vivido muchas cosas. Nuestra relación es hermosa, seguimos siendo socios, amigos, pero ahora nuestros sueños no se están alineando de la misma manera”, mencionó.

“Lo mejor es darnos un espacio para que cada uno pueda crecer a su manera. Tal vez en un fututo volveremos amarnos y darnos el cariño que nos merecemos, pero por ahora decidimos separar nuestro camino y no hay una razón en específico”, finalizó la influencer, quien pidió parar con los rumores.

