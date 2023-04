Luego que la influencer peruana Carolina Braedt sorprendiera a sus seguidores al confirmar que se encuentra separada de su esposo Bruno Vega a un año de haber contraído matrimonio, su ahora expareja decidió romper su silencio y dio su versión.

Ante la ola de críticas, el popular ‘Morsi’ emitió un comunicado para señalar que también se mostró sorprendido con el anuncio de la influencer.

“Desde que inicié esta relación hasta la fecha, siempre he sido una persona real en todo lo que hago, tanto fuera como dentro de mis redes sociales, sin apariencias. Al igual que a ustedes, me tomó por sorpresa la decisión de Carolina. Mentiría en decir que no estoy triste, porque todo proceso de separación es difícil y, si bien tenemos un año de casados, llevamos casi 10 años de relación”, señaló Vega.

Tras reconocer que su separación con Carolina Braedt también lo afectó emocionalmente, Bruno Vega evitó dar más detalles sobre los motivos que provocaron su ruptura. Finalmente señaló que continuará trabajando.

“Yo seguiré en lo mío, trabajando y construyendo con mucho esfuerzo mi futuro, como siempre lo he hecho desde los 16 años. No volveré a tocar este tema. Espero que entiendan y respeten mi decisión. Gracias por sus mensajes y preocupaciones”, finalizó.

(Foto: @brunovee)

¿Se acabó el amor?

La influencer peruana Carolina Braedt, también conocida como Fashadicti, informó a través de sus redes sociales el fin de su matrimonio con el joven modelo Bruno Vega. Ellos llevaban un año de casados.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo, como socios y amigos”, contó a través de una historia de Instagram.