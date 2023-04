Carolina Braedt emitió un comunicado ante la avalancha de críticas donde muchos usuarios la acusan de serle infiel a Bruno Vega, y que este engaño habría sido el motivo de su separación tras un año de matrimonio.

La influencer reconoció por primera vez que conoció a otra persona en un viaje que realizó en el extranjero, pero aclaró que su aún esposo tenía el pleno conocimiento de ello. Asimismo recordó que no sólo ella falló en su matrimonio, sino también su expareja, ya que salió a la luz que le fue infiel poco antes de casarse.

“Mi relación con Bruno estaba muy deteriorada, no teníamos ciertas dinámicas de pareja y menos un proyecto de vida en común que nos siguiera uniendo. En mi viaje a París en el mes de febrero, yo decidí terminar la relación por eso dejamos de hablar en los últimos días y dar término real a la relación ni bien yo llegara a Lima”, señaló la popular ‘Fashadicti’.

“Llegando a Lima, él fue el primero y único en enterarse de que ya había conocido a otra persona y que ya no había vuelta atrás. Ese mismo día yo tomé la decisión de no dormir más en mi departamento donde ambos vivíamos y empecé a quedarme en casa de familiares y amigos cercanos. Además de estar de viaje por trabajo en los festivales de Chile y Colombia”, continua el pronunciamiento.

En otro párrafo, Carolina Braedt expresa su incomodidad por las recientes declaraciones de su aún esposo, quien dijo sentirse sorprendido con la decisión de la influencer de ponerle fin a su romance de 10 años.

“Muchas personas intuían que nos separábamos y sí, no fue una sorpresa. Simplemente estábamos tratando de llevar esto lo más cauteloso posible para no dañarnos más. (…) Sé que no actué de la mejor manera al publicar tiktoker o historias tratando de burlarme de la situación pero la verdad me he sentido muy molesta al ver que Bruno dijo que esto lo había tomado por sorpresa”, cuestionó la blogger de moda.