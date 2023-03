Influencer Carolina Braedt anuncia el fin de su matrimonio que solo duró un año

El amor se acabó en un abrir y cerrar de ojos. La influencer peruana Carolina Braedt, también conocida como Fashadicti, informó a través de sus redes sociales el fin de su matrimonio con el joven modelo Bruno Vega. Ellos llevaban un año de casados.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo, como socios y amigos”, contó a través de una historia de Instagram.

La modelo evitó dar los motivos de su separación. Sin embargo, aseguró que cuanto se sienta “lista”, revelará los detalles.

“Los quiero mucho y espero que entiendan mi silencio sobre esto. Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más. Un día hablaremos de esto cuando esté lista para contarlo”, se lee en su pronunciamiento.

Captura del Instagram de Fashadicti