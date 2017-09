Brunella Horna la hizo de ‘cupido’. ¿Qué ocurrió? La ex chica reality unió a Karla Tarazona con su nuevo saliente, debido a que fue ella quien le dio el número de la ex conductora al primo de Richard Acuña, y viceversa.

La modelo indicó que ella no los presentó directamente. “No no, yo no le dije: 'Christian te presento a Karla, Karla te presento a Christian'”, expresó inicialmente ante las cámaras de Espectáculos.

Sin embargo, sus declaraciones revelaron que el nuevo saliente de Tarazona comparte nombre con su ex pareja, debido a que él también se llama Christian. Su nombre completo es Christian Alonso Alfaro Acuña.

Tras mucha insistencia, cuando se le preguntó al aire a Horna si es que ella le había dado el número de Karla Tarazona al primo de Richard Acuña, ella acabó por admitirlo: “Bueno, sí”, dijo la ex chica reality.

“Si me dice: ¿oye puedes darme el número?, le pregunté a ella, los dos aceptaron y bueno... Le di el número”, relató.

Al terminar el programa, un reportero se le volvió a acercar a Brunella Horna para preguntarle si es que Alfaro Acuña tendría algún problema en que ella cuente detalles de su vida personal.

“Mira, yo no quiero entrar en problemas, no quiero incomodar a nadie, pero te tengo que decir algo: Uno sabe con quién está, uno sabe con quién sale. Si tu estás o tu sales con una de las mujeres más mediáticas como es Karla Tarazona, tienes que estar dispuesto a esto”, indicó Brunella Horna.