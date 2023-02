Brunella Horna vivió un incómodo momento en la edición de “América Hoy” de este 24 de febrero, esto luego que la producción del programa revelara que entre ella y su pareja Richard Acuña existe 15 centímetros de diferencia en su estatura.

El magazine de América Televisión presentó este viernes una divertida secuencia donde debían adivinar cuánto miden algunos personajes del mundo del espectáculo, sin embargo, la ‘Baby Brune’ no imaginó que ella y su esposo serían incluidos en la lista.

Según la producción, Brunella mide 1.70 m, mientras que Richard alcanza los 1.55 m, lo que significa una diferencia de 15 centímetros entre ambos. Ante tal afirmación, la modelo se mostró fastidiada y no dudó en defender a su esposo.

“Es un programa informativo, no solamente diversión. Así que pongan la realidad. Están equivocándose demasiado en la producción. ¿Qué está pasando? No están trabajando bien”, expresó enojada la modelo.

“¡Qué atrevidos! Se equivocan, a mí no me gusta que mientan. Si van a hacer un juego pon la realidad porque 15 centímetros no es. Son unos mentirosos”, agregó.