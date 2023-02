Gigi Mitre criticó a Brunella Horna por haber dicho que su sueldo no le alcanza para irse por un mes y medio a Dubái, pues alegó que le pagan como a la mayoría de peruanos.

La conductora de ‘Amor y Fuego’ le recordó a Brunella que su sueldo es mucho más alto y que fácilmente le podría alcanzar para viajar.

“Ahora lo que le interesaba a Rosángela era callarle la boca Brunella y me dio risa cuando Brunella dijo que no le alcanza porque gana un sueldo como el de la mayoría de peruanos”, comentó Mitre.

Además, la compañera de Rodrigo Gonzales dijo que Brunella es esposa de un político con mucho dinero. “Primero tienes plata como cancha porque tu marido es de una de las familias más millonarias del Perú y tu sueldo de televisión, aunque creas que es poco, no es como el de la mayoría de los peruanos ganan”, dijo.





¿QUÉ LE DIJO BRUNELLA A ROSÁNGELA?





Las críticas de Gigi se dieron a raíz del enfrentamiento entre Brunella y Rosángela, pues la rubia le dijo que su sueldo no le alcanza para viajar como ella lo hace. “No, porque no me alcanza, un mes y medio no me alcanza, yo tengo que trabajar, tengo un sueldo y no me dan permiso”, dijo Brunella Horna.