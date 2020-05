Hace unos días Angie Jibaja ingresó de emergencia a una clínica local tras recibir tres disparos de quien era su pareja Ricardo Márquez Michieli en un claro intento de feminicidio.

Tras firmar su alta voluntaria poco se supo de ella y de cómo se encontraba. Sin embargo; este sábado habló por primera vez.

La modelo se contactó por videollamada con Ernesto Pimentel y a través del programa ‘El reventonazo de la chola’ contó los duros momentos que vivió. “Fueron (instantes) terriblemente dolorosos”, dijo.

La ‘chica de los tatuajes’ contó que tras este terrible incidente es una persona nueva que busca salir adelante. “Les aviso, tengo que estar positiva, feliz y estoy recibiendo un tratamiento que me está abriendo la mente. tengo bastantes sueños que quiero realizar”

En la misma línea explicó que ha tenido un acercamiento espiritual a Dios y agradeció estar con vida tras este ataque.

“Mi final llegó hasta aquí, tenía que pasar. Dios me salvó. Tengo un balazo en el medio del estómago, me siento orgullosa de estos cortes. Ahora son mis tatuajes naturales que me han salvado la vida y es un milagro”, comentó.

Finalmente se comprometió a dejar sus adicciones para volver a acercarse a sus hijos y le pidió a la actual pareja del padre de sus hijos, Romina Gachoy, que no le cuente a los pequeños qué le ocurrió.

“Voy a comprometerme a hacerme el toxicológico semanalmente o cada dos días si es posible”, expresó en el programa.

Días atrás Jibaja utilizó sus sus redes sociales para adelantar que será un medio para ayudar a los que como ella hayan caído en las drogas y quieran salir.

“Dios me ha usado a mí porque tengo un propósito, yo tengo que ir por los que están mal, por los que estuvieron como yo, por lo que pasaron por las drogas, por los que pasan por las drogas”, escribió.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina envía romántico mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños (02/05/20)