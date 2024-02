La modelo Angie Jibaja se encuentra nuevamente en el centro de la atención después de haber sido detenida junto a su presunta nueva pareja, Víctor Zamora, las primeras horas de la madrugada del último miércoles, cuando no salieron a la hora establecida de un hotel en el distrito de Surquillo.

Según el parte policial, difundido por ‘Magaly Tv: La Firme’, una mujer alertó a los agentes porque presuntamente notó que Zamora estaba agrediendo a la modelo. Sin embargo, Jibaja ha negado rotundamente estas acusaciones, asegurando que simplemente se quedó dormida y no cumplió con el check-out del hotel.

Sin embargo, Victor Zamora ha dado su versión de los hechos, afirmando que a las 7 de la mañana, Angie Jibaja se presentó en su edificio para pedir disculpas por lo sucedido. En sus declaraciones, Zamora mencionó: “Angie vino ayer por la mañana, como a las 7. Yo estaba durmiendo, estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona”.

La situación ha generado diversas especulaciones y comentarios en las redes sociales, mientras que la Policía continúa investigando los detalles del incidente. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales, se espera que se aclaren los hechos en las próximas horas.





