Una familia feliz. Romina Gachoy usó sus redes sociales para pronunciarse sobre su relación con los hijos de su pareja Jean Paul Santa María, frutos de su relación con Angie Jibaja.

Por intermedio de su cuenta de Instagram, la modelo uruguaya señaló que ama a los hijos de su pareja, con quien tiene un pequeño.

Asimismo, resaltó que los niños de Santa María también le tienen cariño: “Yo los amo y ellos me aman a mí”.

En el mismo sentido, la extranjera indicó que la llegada de los dos niños a su hogar cambió su vida.

“Mi vida cambió mucho. Me hacen sacar la mejor versión de mí, muchas veces no sabemos si estamos a la altura de algo si no lo atravesamos. Con mucho amor y empatía se pueden lograr muchas cosas”, concluyó.

