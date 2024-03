Niccolo Giannotti Benavides, el hombre que fue detenido junto a Angie Jibaja en un hotel el pasado 21 de febrero, se comunicó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para alertar que la adicción a las drogas de la modelo es crítica y cada día peor.

El hombre de 34 años de edad contó la dura realidad que estaría viviendo la ‘Chica de los tatuajes’ debido al consumo del ‘Crack’, una droga altamente adictiva derivada de la cocaína que causa devastadores estragos en el cuerpo humano.

“Yo la encontré con gente de mal vivir y estaba en un estado crítico. Yo lo único que hice fue apoyarla en todo aspecto. Estaba con alucinaciones del consumo de la sustancia. Ella consume Crack, una droga adictiva y muy fuerte”, sostuvo Giannotti.

No obstante, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ puso en tela de juicio el testimonio del sujeto ya que cuenta con denuncias en su contra por varios delitos como violencia y hurto, pero lo que es peor, él mismo admitió que fue él quien le dio dinero a la modelo para comprar estos alucinógenos.

“Llegó al punto que ella quería seguir consumiendo y yo no iba a aguantar seguir pagando su droga. Me hago responsable porque no es que le compré droga, pero sí le facilité el dinero”, contó.





