El conductor de televisión, Andrés Hurtado rompió su silencio tras la polémica del dinero prometido para pacientes de cáncer. El popular Chibolín criticó al Presidente de la República, Pedro Castillo por no cumplir inmediatamente con la donación de dinero a un grupo de niños con cáncer .

Hurtado indicó que hoy despertó con la noticia que el Ejecutivo destinó una cifra para los niños con cáncer a través de una resolución en El Peruano.

“Le digo al señor presidente que las cuentas que ustedes quieran sacar, usted con el MEF y con todo el tema, la cifra fue 4 mil y pico de millones de soles no fueron 122 millones de soles”, expresó.

El conductor de TV aclaró que no obtuvo ningún beneficio económico por estar presente en la actividad del presidente Pedro Castillo y los niños con cáncer.

“Cuando yo fui con los niños y que quede bien claro, y que Dios es testigo, que yo no fui ni siquiera por un sol, solo lo hice por niños con cáncer en el país, eso que quede bien claro, y juro por la vida de mis tres hijas que fue así”, indicó.

Además, respondió a las críticas de Beto Ortiz. “Respeto las opiniones de los medios y periodistas, pueden opinar lo que ustedes deseen. Yo siempre tengo un lema, no me importa lo que el país piense de mí, me importa lo que Dios piense de mí”, enfatizó.