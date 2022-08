En la última década, las mujeres comenzaron a cambiar los productos tradicionales para la higiene menstrual , por nuevos productos más sostenibles y económicos. Por ello, la joven emprendedora peruana, Carla Cueva Neyra, presentó los novedosos calzones menstruales de su marca ‘Liberarsi’, producto pionero en el mercado peruano .

Hace dos años, la joven piurana de 26 años decidió emprender pese a las adversidades de la pandemia y el cierre de varios rubros económicos.

Las ganas de independencia económica y una situación médica que padece al igual que miles de mujeres en el país, fueron el detonante para iniciar ‘Liberasi’. Cueva sufre de miomas y quistes, una situación que le genera un sangrado menstrual muy abundante.

“En mi caso, las toallas higiénicas no me eran funcionales porque no me protegían, igual manchaba mis pantalones o sábanas. Busque emprender bajo mi necesidad personal”, expresa Carla Cueva Neyra a Perú21.

Los calzones menstruales pueden durar de 8 a 12 horas al día. Funcionan por su tecnología de tres capas internas:

Algodón, fibra natural que no irrita la piel.

Microfibra y material absorbente que distribuye y seca rápidamente la sangre menstrual.

Tela PUL, capa impermeable que evita fugas.

Los calzones menstruales están hechos de tela de bambú.

“Uno lo utiliza como un calzón convencional y puedes usarlo para salir a trabajar. Nunca me he manchado y te sientes cómoda”, agregó.

Los calzones menstruales de ‘Liberarsi’ tiene una vida útil de 2-3 años, después queda como un calzón convencional. “Una mujer en promedio utiliza 15 mil toallas higiénicas a lo largo de toda su vida. Liberarsi es un producto cómodo que ayuda a la mujer, tanto como al planeta”, menciona la fundadora.

Hasta el momento, los calzones menstruales cuenta con cuatro diseños. Incluso, la fundadora tiene como proyección sacar ropas de baño para el periodo menstrual.

“Cada modelo tiene un mundo; Hugme, quisimos darle una sensualidad, pero que te cubra la barriga porque el calor genera que haya menor dolor menstrual. Es un calzón con tiro alto que cubra más el abdomen; Freeme, fue inspirado en la sensualidad de la mujer, queríamos mostrar que una mujer puede sentirse sexy durante su periodo; Classic, inspirado en mi mejor amiga, porque ella es ingeniera y quería brindarle un producto que le dure más de ocho horas en el trabajo. Su modelo es clásico; Boxer Girlfriend, es mi diseño favorito, lo uso para dormir”, explica Carla Cueva.

La búsqueda de la comodidad

En menos de un año, más de 3 mil mujeres están usando los calzones menstruales como una alternativa inteligente, novedosa y ecoamigable pero que no pierde la comodidad, tan necesaria e importante en el rubro de la higiene menstrual.

“Nunca me había imaginado emprender, pero todos hemos emprendido en pandemia y me alegra haberlo hecho porque muchas clientes me escriben agradeciendo el producto”, menciona la fundadora de ‘Liberarsi’.

“Queremos que Liberarsi tenga los tres impactos: social, económico y ambiental”.

¿Por qué crees que hay mujeres que siguen consumiendo productos tradicionales para la higiene menstrual?

Las mujeres no tuvieron la oportunidad de conocer más productos en el mercado, antes no había esa oportunidad. Por eso, me siento feliz que nosotros podemos brindarle esta nueva oportunidad. Todo producto del pasado tiene sus pros y sus contras. La contra de las toallas son las irritaciones. Liberarsi brinda un periodo libre y seguro. Tal cual como lo dice su nombre, las mujeres van a sentirse liberadas, pero también en el sentido de liberar estigmas.

¿Crees que las mujeres peruanas cuentan con una menstruación informada?

Yo tengo 26 años, me considero una millennial, pero muchas personas de mi edad cuando les vino la regla no sabían lo que era. Creo que se debería trabajar un poco más en la educación menstrual en las escuelas y hogares. Que se conozca la menstruación como algo natural en la vida de una mujer y no con miedo.

DATOS

Este 19 de setiembre, la marca ‘Liberarsi’ cumplirá un año en el mercado peruano y celebrará con una campaña con el objetivo de concientizar a la mujer a realizarse un chequeo ginecológico.

“Te brindaremos un 10% de descuento a las mujeres que muestran un voucher o una referencia de que han ido a la ginecóloga, porque queremos incentivar a la mujer el cuidado de su salud”, dice Cueva.





Carla Cueva Neyra fundadora de 'Liberarsi'.

AUTOFICHA

Carla Cueva Neyra estudió cosmetología. Vivió hasta los 21 años en Piura, luego viajó a Lima para estudiar maquillaje profesional. Cuando llegó la pandemia, buscó emprender con ‘Liberarsi’ a los 24 años.

“Soy una chica de provincia que tengo todas las ganas de crecer y hacer que más personas se liberen de incomodidades”.