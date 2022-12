En el año 2014, Amy Gutiérrez comenzó a hacerse un nombre en la industria musical en nuestro país. Con tan solo 16 años, ganó la primera temporada de ‘ La voz kids ’ junto a su mentor, Kalimba . Luego, triunfó en ‘ El dúo perfecto’ y ‘ El artista del año ’.

Gutiérrez brillaba en los escenarios desde adolescente, producto de ello logró recaudar el dinero suficiente para comprar un departamento, el cual regaló a sus padres.

Antes, la cantante de salsa junto a su familia vivía en el barrio de Gambeta Baja, en el Callao. Pero, las cosas mejoraron para la familia Gutiérrez, pues hoy viven en el distrito de Magdalena del Mar.

Este departamento cuenta con tres cuartos y una salsa cómoda, amplia para reuniones y con saluda al balcón. Además, el inmueble tiene una cocina, un baño para las visitas y vista al parque.

“No lo puedo creer. Ya es mío, pero no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar. Este es un sueño que yo no pensaba cumplirlo, era un sueño inalcanzable, que estaba demasiado alto para lo que yo tenía económicamente”, escribió Amy Gutiérrez cuando recibió las llaves del ‘depa’.

La salsera tuvo palabras de gratitud y amor hacia sus padres. “Los amo con todo mi corazón. Todo lo que hago y todo lo que he logrado hasta ahora es gracias a ellos”, señaló. Sin dudas, un gesto que habla muy bien de la artista.

¿Quién es la pareja de Amy Gutiérrez?

La cantante confirmó que mantiene una relación amorosa con el coreógrafo Cristhian Gonzales. La salsera dio la noticia luego de ser captada junto a su pareja en el concierto que Gian Marco ofreció en el Estadio Nacional por sus 30 años de trayectoria.

Tras ser abordada por la prensa, Gutiérrez se refirió al momento que experimenta con su actual compañero sentimental. “Siempre estoy enamorada. Bailando y disfrutando. Mi corazón está contento, latiendo y feliz, tranquila. Disfrutando con las personas que amo”, dijo a Trome.

“Es mi compañero de vida”, expresó la salsera sobre el coreógrafo.