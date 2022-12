Fiel a su estilo, la cantante peruana Amy Gutiérrez utilizó su plataforma de Instagram para dirigirse a sus seguidores y denunciar públicamente a su colega Álvaro Rod , luego que este ‘la explotara y solo la apoye con las movilidades’.

La salsera sorprendió a todos sus seguidores con esta fuerte noticia, pues siempre se refería al cantautor como su amigo. Esto generó diversas especulaciones sobre el futuro de su relación.

“Chicos, quiero hacer una denuncia pública a una persona que me ha estado explotando estos días. Y ya estoy mal de la voz, o sea no es posible. Me está gastando, me está quitando energía, sueño, todo…”, dijo Amy Gutiérrez en una de sus historias de Instagram.

Luego, agregó lo siguiente: “Mi denuncia es para el señor Álvaro Rodríguez, más conocido como Álvaro Rod, el ‘Ken de la salsa’. El día de hoy (domingo), abusó de mi tiempo, de mi confianza, y me ha explotado todo el día”.

La cantante detalló que su colega y amigo solo la apoya con las movilidades. “Y el señor no me lo va a remunerar. A cambio, solamente me está brindando los taxis. Así que señor Álvaro Rod, apenas le llegue la denuncia, que no se sorprenda”, finalizó.

Como era de esperarse, todo se trató de una simple broma por parte de Amy Gutiérrez hacia Álvaro Rod, con quien tiene una gran amistad de varios años, por lo que incluso tienen colaboraciones juntos.

¿Quién es Álvaro Rod?

Álvaro Rod nació el 29 de enero de 1996, es un cantautor juvenil y no solo destaca por sus composiciones en las baladas, sino también con el género de salsa. Su último tema, ‘Escúchame mi amor y vamos a escapar’, logró alcanzar 21 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

El artista quiso ser futbolista profesional, por lo que a sus 15 años viajó hasta España para probar suerte e incluso llegó a jugar con Cristian Benavente. Sin embargo, se dio cuenta de que lo suyo era la música y a los 19 años empezó a trabajar para convertirse en el ‘Ken de la salsa’ como lo llaman algunos de sus seguidores.