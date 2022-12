Anticipándose a la sesión del Congreso de este martes 20, en la que se verá el pedido de reconsideración de la votación respecto al adelanto de elecciones, la presidenta Dina Boluarte emplazó a los parlamentarios a no “trabar” el recorte del mandato presidencial y parlamentario. “Yo exijo que se reconsidere la votación. No vengan con pretextos inoficiosos pretendiéndose quedar hasta 2026. La abstención es un disfraz, decidan y que el pueblo conozca quiénes se quieren ir y quiénes se quieren quedar (...). La pelota está en la cancha del Congreso; el 83% de la población quiere adelanto de elecciones; entonces, no se escuden detrás de una abstención; o es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas”, subrayó.

En una conferencia de prensa –que dio acompañada de sus ministros, en Palacio de Gobierno–, la mandataria pidió a los legisladores “actuar sin venganzas políticas ni intereses personales”. Directamente cuestionó a quienes, desde la izquierda, condicionan su voto a favor del adelanto de elecciones a la realización de un referéndum para una Asamblea Constituyente –”no es el momento, nos tenemos que enfocar en atender los reclamos de la población”, dijo–. Además, les respondió a quienes la conminan a renunciar. “Dicen que Dina Boluarte renuncie. ¿Y qué se resuelve con una renuncia mía? ¿Se resuelve el problema? No, acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva”, manifestó. En ese contexto, Boluarte pretendió victimizarse, tal como lo hizo su antecesor, el golpista Pedro Castillo, cuando, ante los justificados pedidos de vacancia y renuncia de la oposición, alegaba que estos eran motivados por la discriminación a su origen andino. En el caso de la presidenta, ella arguyó que le piden su renuncia por ser mujer.

CAMBIO DE GABINETE

Matizando parte de sus declaraciones con expresiones en quechua, Boluarte confirmó también la recomposición “en unos días” de su gabinete, tal cual lo anticipó Perú21. No dijo si dispensará a Pedro Angulo en el premierato, pero sí sostuvo que el cambio es “para darle mayor tranquilidad a la población”.

LA RESPUESTA

Desde el Congreso, en tanto, Roberto Chiabra, quien votó en contra del proyecto de adelanto de elecciones, no cerró la posibilidad de reconsiderar postura, pero aclaró, con ironía, que “esto no se trata de una película de rápidos y furiosos donde los rápidos quieren irse ya mismo sin mejorar nada y los furiosos quieren imponer por la fuerza una Asamblea Constituyente”. “Ella (Boluarte) dijo que se quedaría hasta 2026, luego que la elección se adelantaría a abril de 2024 y después a diciembre de 2023. Primero que se ponga de acuerdo con ella misma y luego que recién exija; yo también le exijo que sea más puntual”, declaró.

Luis Aragón, de Acción Popular, quien se abstuvo de votar, indicó a Perú21 que Boluarte “está desinformada y desubicada”, pues el proyecto que se votó el viernes no fue el presentado por el Ejecutivo, que todavía está pendiente de discusión. Añadió que podría cambiar su posición, pero insistió en que es necesario que antes de las elecciones generales se aprueben reformas políticas que garanticen que el próximo gobierno y Congreso “no serán más de lo mismo”.

TENGA EN CUENTA

Boluarte informó que reiterará su convocatoria al diálogo a las bancadas de izquierda que no atendieron su invitación inicialmente.

Asimismo, dijo que se buscará tender puentes de diálogo con los líderes de las movilizaciones sociales que se realizan en las regiones.

VIDEO RECOMENDADO