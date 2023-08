Valery Revello, expareja de Sergio Peña, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser acusada de ser la tercera en discordia en la relación amorosa de una amiga suya. La fuerte acusación fue lanzada por nada menos que Mafer Herrera, quien era una de sus mejores amigas.

Este nuevo escándalo se destapó cuando Revello denunció ser víctima de amenazas por parte de la influencer de moda y estilo, quien le exigía devolverle sus cosas utilizando palabras de grueso calibre.

“Por cosas de la vida no soy más amiga de esta chica (gracias a Dios) y no deseo tener ninguna comunicación con ella. La ropa que está en mi casa (en conserjería hace un mes o más) le mande a decir con otra persona de confianza que se informe y aún no lo recoge. Se nota que lo único que quiere es causar daño hablándome para amenazarme y querer ‘reventarme’. No suelo recibir amenazas de este tipo, pero me veo en la obligación de decirles que si algo me pasa es por culpa de esta persona”, señaló Valery en un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

Además, la ex del seleccionado peruano publicó los pantallazos de los mensajes amenazantes que le envió su examiga.

“Ahora si te encuentro en donde chu*** sea. Escóndete porque te voy a reventar. Ya te hablé bonito pidiéndote mis cosas”, se lee en los mensajes difundidos.

Valery Revello denuncia recibir amenazas de Maffer Herrera.

¿Qué respondió Mafer Herrera?

La modelo e influencer no se quedó callada y luego de la denuncia pública de Valery Revelo, usó sus redes sociales para dar más luces de los motivos por los que rompió su amistad con ella.

“Te eliminamos de nuestras vidas por hablar mal de tus ‘mejores amigas’ a nuestras espaldas, por traicionera y por comerte al flaco de tu ‘hermana’. No somos amigas más porque nos dimos cuenta de quién eras realmente”, fue el mensaje que compartió en su Instagram.

Rápidamente, usuarios en redes sociales deslizaron algunos nombres de los posibles protagonistas de este triángulo amoroso y entre los personajes a los que hicieron alusión los internautas están nada menos que Ale Venturo y Rodrigo Cuba .