‘La Casa de Magaly’ continúa desatando comentarios en el mundo del espectáculo con las fuertes confesiones de sus participantes y esta vez, Gabriela Serpa y Fiorella Retiz sorprendieron a sus seguidores al sacar a relucir sus diferencias dentro del reality.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ emitió este domingo un avance del quinto capítulo del reality show. En él se oye a la actriz cómica lanzando un fuerte dardo a la exreportera.

Todo ocurrió durante una conversación que tuvo con Shirley Cherres, Gabriela Serpa y Samahara Lobatón. La hija de Melissa Klug presumía frente a sus compañeras su trayectoria en televisión por la cual habría sido convocada a ‘La Casa de Magaly’.

“Yo trabajo con mi sudor, no con mi pot… A mí no me han llamado por que soy una ‘NN’ ni porque fui la amante de nadie”, aseguró la influencer provocando que Gabriela Serpa lance una indirecta hacia Fiorella Retiz.

“ La amantes se van a sentir afectadas” , se le oye decir a la integrante de ‘JB en ATV’ en clara alusión al ‘ampay’ que protagonizó Retiz con Aldo Miyashiro, un escándalo de infidelidad que la mantuvo en el ojo de la tormenta durante varios meses.